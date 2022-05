Si fa festa “come una volta” all’oratorio di Azzate

Sabato 21 maggio a partire dalle ore 14.30 ludoteca, laboratori, corsa nei sacchi e per concludere cena sul prato

Torniamo a fare festa… come una volta. (nella foto l’oratorio di Azzate durante la festa di carnevale)

L’associazione Genitori della Scuola Primaria, in collaborazione con gli Alpini e con il patrocinio dell’amministrazione comunale, organizza sabato 21 maggio una festa all’oratorio di Azzate.

Dalle ore 14:30 ludoteca itinerante: 14 postazioni di giochi della tradizione a cura dell’associazione culturale “il Tarlo”; laboratorio di costruzione della trottola partendo da materiali di recupero; giochi di una volta: corsa nei sacchi, tiro alla fune, bocce gioco della Pignatta con “I Proiettori”; sfide a scacchi con il circolo scacchistico “Le Torri di Azzate”; Zumba kids e yoga in compagnia di Laura e Simona.

Naturalmente si potrà anche mangiare: lo stand gastronomico sarà aperto per la merenda e per la cena; dalle ore 19:00 cena insieme sul prato: chi lo desidera potrà portarsi posate e coperta e acquistare il cibo allo stand dell’oratorio. Un pic nic nel prato dell’oratorio, proprio come una volta.