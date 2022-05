Spaccia ai domiciliari, arrestato 31enne a Porto Ceresio

Era ai domiciliari, ma in casa si teneva oltre un chilo di erba. Così i carabinieri di Varese l’hanno arrestato a Porto Ceresio oper detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nei guai un 31 italiano sorpreso nell’ambito di un predisposto servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti.

La droga era divisa in 31 involucri di cellophane e due panetti, oltre che vario materiale specifico per il confezionamento delle dosi destinate alla vendita.

Il tutto è stato sequestrato in attesa di ulteriori accertamenti sulla sostanza. L’uomo, invece, è stato immediatamente arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, una volta espletate le formalità di rito, tradotto presso la casa circondariale di Varese. Sottoposto a direttissima in data 20 maggio 2022, il Giudice, oltre a convalidare l’arresto, ha applicato all’uomo la misura della custodia cautelare in carcere.