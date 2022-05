Tutti a pesca a Maccagno coi pescatori dell’Alto Verbano

L’ASD Pescatori Alto Verbano è tra promotori di una giornata tutta dedicata a bambini e ragazzi. Sabato 14 maggio l’ASD Pescatori Alto Verbano sarà tra gli organizzatori di una giornata di pesca dedicata ai più piccoli. In particolare, in occasione della ‘Festa della Gioventù’, i volontari dell’associazione luinese, FIPSAS e Laghetti Prealpini ASD promuoveranno una gara non competitiva dedicata ai bambini delle scuole medie.

L’evento si svolgerà al laghetto La Sorgente di Cassano Valcuvia. “Questa è la seconda di una serie di iniziative che organizzeremo e che sono dedicate ai più piccoli per coinvolgerli in un’attività che li renderà partecipi del benessere e interesse per la natura, commentano i volontari dell’ASD Pescatori Alto Verbano.

“Sarà una bella giornata di primavera durante la quale i ragazzi potranno dedicarsi alla pesca e, per chi non avesse mai provato, avere un primo approccio con questa attività in totale sicurezza. Ma non solo, potranno capire e approfondire la conoscenza tecnica e teorica che sta alla base di ogni tipo di pesca ed iniziare a conoscere la fauna ittica. Infine, sarà un ottimo modo per stare all’aria aperta e in mezzo alla natura; il tutto sotto lo sguardo attento di genitori e volontari”. Terminano i volontari dell’associazione luinese.

“Vogliamo ringraziare ‘La Sorgente’ di Cassano Valcuvia, la FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) e il negozio di pesca Germignaga Pesca che ha messo a disposizione i premi ed avere così reso possibile questa iniziativa”. Durante la giornata i bambini saranno seguiti da vicino non solo dai pescatori dell’associazione luinese ma anche da un istruttore della Federazione Italiana Pesca Sportiva. Il ritrovo sarà alle 9:00 di mattina e il costo della partecipazione è di 15 euro a bambino (10 euro per il ripopolamento trote e 5 euro per la tessera). Maggiori informazioni, Silvana: 339 8105527.