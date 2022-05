Un sabato per bambini con il “borgo dei balocchi” a Castiglione Olona

Sabato 28 maggio il Comune di Castiglione Olona, in collaborazione con i gruppi e le associazioni locali, organizza la 8a edizione del “Borgo dei balocchi”, un evento nato con l’idea di riscoprire tramite il gioco i valori, la cultura e le tradizioni di una volta.

La manifestazione, curata dall’Assessorato alle Politiche Sociali e Istruzione e patrocinata da Provincia di Varese, prenderà il via alle 15.00 e fino alle ore 19.00 accoglierà i bambini e le loro famiglie nel centro storico intrattenendoli per tutto il pomeriggio con varie attività che si svolgeranno negli angoli più caratteristici della centralissima Piazza Garibaldi. Ci saranno laboratori didattici, attività ludiche, fiabe, giochi, letture e spettacoli di animazione.

La partecipazione agli eventi è ad ingresso libero, durante la giornata saranno presenti dei golosi punti ristoro. In caso di maltempo la manifestazione verrà sospesa.

Per aggiornamenti visita la pagina facebook del Borgo dei Balocchi: www.facebook.com/borgodeibalocchi

IN CASO DI PIOGGIA L’ATTIVITÀ NON VERRÀ SVOLTA

Il programma di Borgo dei balocchi 2022 a Castiglione Olona

ore 15.00 e ore 16.00 @ Palazzo Branda Castiglioni: laboratorio didattico “Il Cardinal Branda e i misteri del Palazzo” a cura di Sara di Call Me By Your Art (da 6 a 8 anni, per info e prenotazioni tel. 0331.858301;

ore 16.00 “Corsa dei Cerchi e Magli d’Acciaio” a cura di Pro Loco Castiglione Olona e Sala d’Armi Magli d’Acciaio;

ore 17.30 spettacolo di magia a cura di AnimazioneVarese.

DURANTE IL POMERIGGIO

Origami con l’Assoc. Genitori In Branda;

Calcio balilla e ping-pong con Assoc. ATAP

Giochi di Una Volta con Assoc. Amici di Castiglione;

Laboratorio con i Colori con RestArt Castiglione Olona;

Laboratorio “Artisti in Erba” con KubeArt;

I libri di USBORNE;

“Storie Suonate”, libri e musica con Giuditta & Claudio;

Laboratori a cura dell’Assoc. Arte degli Antichi Mestieri;

Mostra “Disegna il Palio” @ sede Pro Loco di Via Roma;

Mostra “Valli Varesine” @ sale espositive di Palazzo Branda Castiglioni fino ore 18.00;

Merenda con CIRFOOD e Angolo del Pane.

Iniziativa realizzata in collaborazione con i commercianti di Castiglione Olona. Animazioni e allestimenti a cura di AnimazioneVarese.