Il Vespa Club di Caronno Pertusella festeggia i suoi primi 10 anni

Appuntamento domenica 29 maggio per il compleanno dell’associazione

Vespa Club Caronno Pertusella organizza l’evento #10annidiVespaCaronnoPertusella. Appuntamento domenica 29 maggio per il compleanno dell’associazione.

Programma:

(Ritrovo presso Via L. Ariosto)

-ore 8.30 Apertura iscrizioni e colazione

-ore 10.30 Partenza giro di circa 30 km

-ore 12.45 Pranzo presso la Baita degli Alpini di Caronno Pertusella in via Pola

-ore 15 Ringraziamenti

L’evento è previsto per un massimo di 250 Vespe. In caso di pioggia l’evento sarà rinviato a data da destinarsi.

Per dare conferma c’è tempo entro il 21 maggio, per info e costi contattare al 3470710834 Gianluca oppure via mail a caronnopertusella@vespaclubditalia.it.

Con il patrocinio del Comune di Caronno Pertusella, del Vespa Club Caronno Pertusella e di Motoasi.it.