Al Giugno Sport di Gavirate un aperitivo per sostenere la popolazione ucraina

L’associazione Gavirate per l’Ucraina insieme alla Comunità pastorale propone un aperitivo per domenica 3 luglio

In occasione del Giugno Sport, la manifestazione a carattere sportivo che ospita l’oratorio di Gavirate, l’associazione Gavirate per l’Ucraina insieme alla Comunità pastorale propone un aperitivo insieme.

L’appuntamento è per domenica 3 luglio all’Oratorio San Luigi di Gavirate. I proventi saranno devoluti alla Caritas per le iniziative in favore della popolazione ucraina.

A partire dalle ore 19,00 tutti i cittadini, gli sportivi potranno partecipare, con una offerta minima di € 5,00 potranno trascorrere qualche momento insieme e sostenere la CARITAS DI GAVIRATE PER L’UCRAINA.