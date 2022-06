A Busto Arsizio torna la fiera del vinile

L’Associazione 33&45, con il sostegno del Comune di Busto Arsizio, presenta la decima edizione di un evento ormai consolidato per tutti gli amanti della musica e del vinile; lo fa con un’edizione open-air, all’interno del Giardino Quadrato del Museo del Tessile e della Tradizione Industriale, in viale Volta – angolo via Galvani. “Busto in vinile” ritorna domenica, 05 giugno, dalle 10:00 alle 18:30 con tanti espositori, hobbisti, cultori, collezionisti, editori e una tonnellata di materiale per ogni palato, con punti di ascolto, oggetti di memorabilia e giradischi sempre accesi.

L’obiettivo resta la promozione della cultura musicale in tutte le forme, supporti, generi e formati, senza alcun limite o confine: in questo nostro territorio, da più di 5 anni, l’intento di 33&45 è proprio quello di soddisfare ogni palato: dal più raffinato collezionista, al curioso appassionato; dal maniaco di seconda mano, a chi è sempre in cerca di buoni affari. Accesso libero, da entrambi i lati del parco, con area ristoro (foodtruck) e per tutta la famiglia. Si invitano i partecipanti a portare i propri dischi per scambiarli con gli espositori.