Clivio pronta per la grande festa del 2-3 luglio

Clivio in festa per la patronale e per la festa del Bel Cif, in programma al 29 giugno e nel weekend 2-3 luglio, con due giorni di divertimento insieme.

Mercoledì si parte con la Santa Messa per i patroni Santi Pietro e Paolo, nella giornata della ricorrenza.

La festa popolare è invece in programma nel weekend: sabato alle 18.30 nel complesso della Casa Reale è allestito lo stand gastronomico a cura degli Amici dello Stalett, con serata danzante animata dalla band Blumovida, con liscio e balli di gruppo.

Domenica 3 luglio alle 10 c’è la messa solenne nella chiesa parrocchiale di Santi Pietro e Paolo e si prosegue ancora con il pranzo con fritto misto. A sera alle 18 c’è la consegna dei riconoscimenti “Bel Cif”, dalle 19 ancora serata insieme, ancora con buon cibo e musica e balli.

L’ingresso è libero e tutto il programma è confermato anche in caso di pioggia.