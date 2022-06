A Comabbio arrivano le Vespe per il Trofeo dei laghi

La terza tappa del Campionato lombardo di regolarità si disputerà al parco Puràa in via Lucio Fontana sabato 25 giugno

Dedicata ai vespisti e non, un’occasione da non perdere, per vedere i piloti a bordo delle loro Vespe storiche e moderne pronti a cimentarsi in prove di abilità e percorsi su strada. Sabato 25 a Comabbio partirà la terza tappa del Campionato lombardo di regolarità organizzata dal Vespa club Italia tre laghi.

La competizione si terrà al parco Puràa in via Lucio Fontana. Si comincerà alle 9 con l’accoglienza dei piloti. Dopo il briefing delle 13, alle 13.30 partirà la prima prova. A seguire comincerà finalmente il giro storico di circa 52 chilometri, che toccherà il Lago di Monate, Biandronno, il Lago di Varese, il borgo di Mustonate, il lido di Bodio Lomnago e infine il Lago di Comabbio. Il primo pilota partirà alle 16.15 e alle 18 ci sarà la premiazione.

L’evento è organizzato col patrocinio dei comuni di Comabbio, Biandronno e Bodio Lomnago.