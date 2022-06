Elmec 3D, Il futuro che verrà all’Expo dell’Impossibile

Le innovative destinazioni nell’uso delle stampe 3D presentate dall’azienda leader nel settore, saranno presentate durante un evento in programma il 13 luglio moderato da Rudy Bandiera. Tutte le info per iscriversi

Appuntamento imperdibile quello che Elmec 3D organizza il prossimo 13 luglio a pochi chilometri da Milano presso il Campus di Elmec Informatica, uno spazio moderno e all’avanguardia circondato da una natura rigogliosa e accogliente ai piedi delle Prealpi varesine. L’Expo dell’Impossibile è titolo che l’Azienda ha voluto dare a questo evento perché si parlerà dell’impossibile che diventa possibile. Questo grazie all’innovativa tecnologia della stampa 3D e in particolare le sue applicazioni in campo industriale, manifatturiero, medicale, aerospaziale e sportivo.

Expo dell’IMPOSSIBILE

mercoledì 13 luglio dalle ore 17.00

presso il Campus di Elmec Informatica – Via Pret, 1 – Brunello (VA)

La partecipazione è gratuita

Per partecipare, basta prenotarsi a questo link

In Elmec 3D progetti impensabili e oggetti dalle geometrie impossibili sono diventati possibili grazie alla Manifattura Additiva. «È un nuovo modo di fare impresa – afferma Martina Ballerio, Responsabile della B.U. – L’Additive Manufacturing cambia il modo di pensare e realizzare prodotti e servizi, riducendo costi e tempi dei processi produttivi. Con L’EXPO dell’IMPOSSIBILE abbiamo deciso di creare, presso il nostro Campus, un’occasione d’incontro per Illustrare potenzialità, benefici e limiti della manifattura additiva, favorire la condivisione di idee e promuovere la cultura di un nuovo ‘saper fare’ indispensabile nella fabbrica del futuro».

Ed è proprio nel futuro e in un mondo di meraviglie che sarà possibile entrare il 13 di luglio a partire dalle 17.00, ascoltando ospiti speciali come Tommaso Ghidini, Responsabile Capo della Divisione Strutture, Meccanismi e Materiali dell’ESA, Resident Professor al Politecnico di Milano, scrittore e divulgatore scientifico, che racconterà l’Andare Oltre anche nella Stampa 3D e Bianca Maria Colosimo, Professoressa di Additive Manufacturing al Politecnico di Milano, che approfondirà il tema del Bioprinting, dalla stampa di organi alla carne artificiale.

All’interno di una tavola rotonda, moderata da Rudy Bandiera, Divulgatore e Autore di libri su innovazione, tecnologia e comunicazione, si potranno ascoltare testimonianze di chi in prima persona ha tratto beneficio dalle tecnologie connesse alla manifattura additiva: Sara Bertolasi, Campionessa Olimpica di canottaggio; Leonardo Abruzzo, Motociclista in Moto3, il velista e costruttore di barche Aurelio Proserpio e il Supply Chain Manager di Zeiss Vision Care, Edoardo Rama.

Per tutta la durata dell’evento sarà allestita anche un’area expo di 960 metri quadri dove vedere e toccare con mano la componentistica in polimero, resina e metallo dalle geometrie impossibili ottenute con la stampa 3D e, inquadrando un QR code, si accederà a un’audioguida registrata dai tecnici di Elmec 3D per ascoltare il racconto delle tante installazioni previste all’interno dello spazio espositivo.

Programma dell’evento

17:00 Benvenuto di Rudy Bandiera

17:30 Talk di Tommaso Ghidini

18:00 Talk di Bianca Maria Colosimo

18.30 Tavola rotonda moderata da Rudy Bandiera con: Sara Bertolasi, Leonardo Abruzzo, Aurelio Proserpio ed Edoardo Rama

19:15 Networking e Aperitivo

