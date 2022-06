A Intra torna il “Vela Day” per provare l’ebrezza di navigare sul Maggiore

Anche quest’anno il Circolo Velico Canottieri Intra, prenderà parte al progetto della Federazione Italiana Vela denominato “Vela Day”. L’evento nazionale dal 2017 si occupa di promuovere lo sport della vela a tutti gli interessati che abbiano compiuto almeno i 6 anni di età.

Il Vela Day 2022 si svolgerà il 4 e il 5 giugno, e saremo attivi nei seguenti orari: dalle 10 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17. I partecipanti avranno la possibilità di uscire sulle nostre derive e cabinati accompagnati da istruttori e velisti esperti, che forniranno ai partecipanti i primi rudimenti sulla regolazione delle vele e anche qualche nozione di meteorologia.

Per partecipare non è necessaria nessuna pre-registrazione, basterà presentarsi al Circolo in uno dei giorni indicati sopra e provvederemo a registrarvi in sede.

“Il Vela Day è una iniziativa della FIV – spiega il presidente del CVCI Stefano Banfi – che serve per dare l’opportunità di provare una breve uscita in vela a chiunque lo desideri senza avere l’obbligo di iscrizioni a corsi di vela o a Circoli velici. Speriamo ovviamente che molti, una volta provata l’ebbrezza della vela, si appassionino e continuino a praticare questo meraviglioso sport! Noi ci stiamo organizzando già da tempo per accogliere tutte le persone che vorranno provare: sarà uno dei momenti più importanti per il nostro Circolo nell’inizio estate”.

Per ulteriori informazioni www.cvci.it