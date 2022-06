La grande musica da camera per una speciale serata a Cuvio

Qualche anno fa Gino Paoli raccontava di quattro amici che si ritrovavano al bar e che volevano cambiare il mondo; si sono ritrovati invece in cucina, i quattro amici che sabato 2 luglio si esibiranno a Cuvio in un interessantissimo concerti d’archi, tappa cuviese del circuito musicale Musicuvia.

L’amore per la musica da camera e la cucina raffinata hanno fatto si che questi quattro amici del Regno Unito si ritrovassero oltre trent’anni fa e da allora hanno sfoggiato innumerevoli ed entusiasmanti concerti. Una collaborazione che continua da tanto tempo perché hanno un pensiero comune: secondo loro, l’elemento più importante è che la musica deve dare piacere. I loro studi professionali sono iniziati fino dalla tenera età e si sono svolti nelle accademie principali di Londra. L’abilità, l’hanno perfezionata facendo esperienza, suonando con prestigiose ensemble come l’Orchestra Nazionale Giovanile di Gran Bretagna e quella dell’Unione Europea, guidate da importanti direttori come Claudio Abbado e Charles Dutoit.

Il The Ambrose String Quartet è composto da due violini: Vicky Jolliffe e Max Pitcher; un viola, Paul Hickman e da Sarah Boxall al violoncello; i quattro amici suonerannosabato 2 luglio sul palco del salone Teatro del Comune di Cuvio. Se Gino Paoli voleva cambiare il mondo, questi quattro amici sudditi di Elisabetta, il mondo l’hanno conquistato; suonando concerti per la BBC, si sono fatti conoscere in tutta Europa, America e fino in Australia. La quinta serata di Musicuvia, il lungo itinerario storico-musicale che durerà per tutta l’estate e parte dell’autunno, comincerà con il quartetto d’archi “American” di Dvorak seguendo poi con la musica leggera di film, il The Ambrose String Quartet vi aspetta presso il teatro comunale di Cuvio.

Serata ad ingresso libero e realizzata grazie al contributo e alla collaborazione del Comune di Cuvio e della Pro loco: inizio alle ore 21.