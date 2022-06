La IV edizione della “Summer fest” di Samarate

Quattordicesima edizione della Summer fest in Oratorio San Luigi a Verghera (via Mazzini 35), in programma venerdi 17, sabato 18 e domenica 19 giugno. Dopo questi due anni di assenza e vuoto nel nostro oratorio abbiamo deciso di ripopolarlo con tutti voi. Ritorniamo con la nostra seconda e fantastica esibizione dei talenti “Tel Chi”, cantanti, ballerini, musicisti, maghi, comici e molti altri talenti animeranno il nostro palco ricevendo punteggi da giudici che hanno voglia di divertirsi e passare una serata spensierata insieme a tutti gli spettatori. La festa continua anche sabato 18 con lo schiuma party per grandi e piccini a ritmo di musica con il dj set.

Ovviamente sia venerdì che sabato lo stand gastronomico e il bar saranno sempre aperti così tutti possono venire a mangiare salamelle, braciole, bruschette, pesce fritto e molto altro, con dell’ottima birra fresca per passare una serata in compagnia, diversa dal solito. La festa si conclude domenica con il pranzo (obbligatorio la prenotazione). Noi vi aspettiamo e sappi che ti divertirai davvero tanto, anche in caso di brutto tempo siamo in grado di festeggiare tutti insieme. Per qualsiasi informazione contattare il numero 3409157753 dalle 18 in poi.”