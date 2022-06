Da Luino a Lucerna a bordo di un treno storico

L’appuntamento è per il 18 giugno. Ad organizzare l’associazione luinese Verbano Express in collaborazione con RailEvent. Ecco tutti i dettagli

Sabato 18 giugno, in occasione dei Rail Days organizzati dal Museo dei trasporti di Lucerna, l’associazione Verbano Express in collaborazione con RailEvent propone un treno speciale con destinazione il famoso capoluogo della Svizzera interna che si affaccia sull’omonimo lago.

Il treno effettuerà qualche fermata intermedia e per questo sarà possibile scegliere diverse mete e itinerari: fermando a Flüelen si potrà per esempio prendere un battello e fare una crociera sul lago arrivando a Lucerna, mentre fermando ad Arth-Goldau sarà possibile prendere il trenino per giungere direttamente sulla vetta del monte Rigi, dalla quale si potrà godere di una magnifica visuale sul lago e sui monti circostanti, oppure visitare lo zoo Tierpark Goldau.

Seguendo il percorso normale, invece, si giungerà a Lucerna, dove si potrà visitare la città, della quale il ponte in legno Kappellbrücke ne è l’emblema, oppure il museo dei trasporti (Verkehrshaus).

Orari

Il treno partirà da Luino alle 08:54, ma si potrà salire a bordo anche a Maccagno alle 09:00 e a Bellinzona alle 09:30. QUI trovatela locandina con tutti gli orari di partenza e ritorno

Per maggiori informazioni e moduli di prenotazione visitare il sito www.verbanoexpress.com