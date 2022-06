A Luino un incontro formativo per parlare di turismo amico dell’ambiente nelle Valli del Verbano

Il 14 e il 15 giugno chi lavora nel turismo, negli enti locali, nelle associazioni di categoria delle Valli del Verbano ha un importante appuntamento al Relais Villa Porta di Colmegna: proprio qui si terrà, in due sessioni ripetute, “Il sentiero della sostenibilità”, un incontro di formazione per chi vuole scoprire il valore degli ambienti naturali e formarsi sui temi del turismo sostenibile.

L’incontro è organizzato da Lipu e Touring Club Italiano con la Comunità Montana Valli del Verbano nell’ambito di “Andar per Valli – Un turismo ecosostenibile nell’Alto Verbano“, un progetto realizzato grazie al contributo di Fondazione Cariplo.

I docenti forniranno una panoramica del mondo del turismo e delle tendenze più attuali, portando anche le testimonianze dirette di chi ha scelto un approccio più attento all’ambiente e alle sue esigenze. Condivideranno inoltre con i partecipanti la ricchezza della natura dell’Alto Verbano, con un focus speciale sui temi del birdwatching e dell’ambiente del pascolo. Si tratterà di una formazione di tipo specialistico, dedicata primariamente agli operatori attivi nel settore del turismo e nelle filiere collegate, agli enti locali, alle associazioni di categoria.

Il progetto Andar per Valli, in cui questa formazione si inserisce, lavora per coinvolgere le realtà locali con un obiettivo finale ambizioso: arrivare alla sottoscrizione di un Patto territoriale volontario, che garantisca un approccio sostenibile allo sviluppo turistico locale.

E’ stato finanziato da Fondazione Cariplo sul bando “Effetto ECO”, che promuove soluzioni basate sulla transizione ecologica per sviluppare economie e comunità più eque e resilienti. La speranza è che il progetto diffonda cura nei confronti del territorio, favorendo la conservazione degli ecosistemi in quanto elementi attrattivi per un turismo responsabile.

L’iscrizione è obbligatoria al seguente link: https://sentierodellasostenibilitaturismo.eventbrite.it (Preferibilmente entro venerdì 10 giugno)

Per consentire la massima partecipazione, il medesimo incontro verrà ripetuto in due diversi momenti presso il Relais Villa Porta di Luino, località Colmegna: martedì 14 e mercoledì 15 giugno dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Il programma completo è scaricabile cliccando qui. Per ulteriori informazioni: chiara.spallino@lipu.it

Per seguire il progetto sui social network, è possibile fare riferimento agli account Facebook e Instagram di Lipu Varese.