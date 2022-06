Restaurata l’opera di Frattini dedicata a Giovanni Borghi: tornerà sul lungolago a Gavirate

Restaurare l’opera del maestro Vittore Frattini dedicata al commendator Giovanni Borghi per celebrare la memoria. È l’impegno dell’Associazione Progetto Rughe preso in occasione di “In viaggio con l’Alzheimer Fest”. Un segno per sottolineare il valore della memoria all’interno di un evento che sottolinea l’importanza di accogliere tutte le fragilità.

L’idea era stata lanciata dal Consiglio dell’Associazione Progetto Rughe, d’intesa con il dott.Romano Oldrini che si è fatto promotore dell’iniziativa, ha avviato la raccolta fondi per il restauro della scultura collocata fronte lago e che mostrava segni di deterioramento. Grazie anche alla generosità di alcuni cittadini privati che hanno chiesto l’anonimato, l’obiettivo è stato raggiunto in poco tempo. Il Maestro Frattini ha seguito con cura le operazioni di restauro.

L’Amministrazione comunale ha accolto immediatamente la proposta di ricollocare l’opera in zona più idonea. Domenica 26 giugno alle ore 18 ci sarà l’inaugurazione della nuova sistemazione vicino alla torretta della ASD Canottieri.