I volontari di Strade pulite all’opera a Busto Arsizio, nella zona di Sacconago

In continuità con operazioni analoghe svolte sul territorio nelle scorse settimane, domani, sabato 11 giugno dalle 8.30 alle 11.30 i volontari dell’associazione Strade Pulite si ritroveranno a Busto Arsizio nella zona industriale di Sacconago (a partire dall’incrocio tra via Tibet e viale dell’Industria) per raccogliere i rifiuti abbandonati lungo i bordi delle strade e negli spazi verdi.

Alla mattinata parteciperà il consigliere delegato al Verde Orazio Tallarida, che mette in evidenza l’importanza dell’iniziativa non solo a tutela dell’ambiente, ma anche come strumento di educazione e sensibilizzazione rivolto ai più giovani. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.