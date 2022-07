Al castello di Somma Lombardo la presentazione del libro su Gabrio Visconti

Lunedì 4 Luglio alle ore 18.30 nel Salone d’Onore del Castello Visconti di San Vito si terrà la presentazione del libro “I cavalli di Gabrio”, storia e successi ippici del marchese Gabrio Visconti di San Vito gentleman rider negli anni’70, scritto dalla giornalista Elena Casero. La serata sarà introdotta da Gaetano Galeone, presidente della Fondazione Visconti di San Vito Onlus. Interverranno l’autrice del libro e Michele Mancino, giornalista e vice direttore di Varesenews. (nella foto Gabrio Visconti con la madre Adele)

“I cavalli di Gabrio” è un libro che andava scritto per i tanti appassionati di ippica e non solo. La storia di Gabrio Visconti è infatti molto di più di una vicenda sportiva di successo. Quest’uomo di nobili origini era uno dei simboli di un’ippica che teneva alto il nome dell’Italia nel mondo, per la qualità dei suoi cavalli e per quella dei suoi interpreti, ad ogni livello.

In sella ad “Apres la pluie” Gabrio Visconti vinse per tre anni quasi consecutivi (1974 – 1975 -1977) il Premio Kurt Goldegg all’ippodromo Maia di Merano. «Ad oggi nessun gentlemen rider ha ottenuto questo risultato con lo stesso cavallo» scrive l’autrice. Per tre anni (1974 – 1975 -1976) – questa volta sì consecutivi – Gabrio Visconti vincerà l’ambito titolo di Capolista Staffa d’Argento.

Il gentleman rider morirà prematuramente il 29 maggio del 1997 a soli 53 anni in un incidente stradale sull’Autolaghi, mentre rientrava a casa, dopo una serata trascorsa a Milano. Una morte che pose fine anche alla dinastia dei Visconti marchesi di San Vito, poiché Gabrio non aveva eredi. Ma è grazie alle iniziative della Fondazione Visconti di San Vito, voluta dallo stesso Gabrio nel lascito testamentario, che quella storia continua.

Il libro “I cavalli di Gabrio” di Elena Casero è a tiratura limitata, sarà a disposizione a offerta libera nella serata di presentazione. L’incasso sarà interamente devoluto a favore dell’Associazione Amici del Centro di Riabilitazione Equestre” Vittorio di Capua” Onlus – Ospedale Niguarda di Milano.

