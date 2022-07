Corso di disegno in Inglese: la proposta della Pro Loco di Induno Olona

Un illustratore madrelingua insegna a bambini e ragazzi come realizzare un disegno in inglese negli spazi della Pro Loco dal 5 luglio al 4 agosto

Si intitola Drawing in English l’originale corso di disegno in inglese per bambini dai 6 ai 12 anni proposto dalla Pro Loco di Induno Olona per questa estate 2022.

La proposta si articola su due incontri a settimana, il martedì e il giovedì dal 5 luglio al 4 agosto con possibilità per bambini e ragazzi di frequentare al mattino (dalle ore 9 alle ore 11) oppure al pomeriggio (dalle 14.30 alle 16.30).

Insegnante del corso sarà l’illustratore madrelingua Mike Snyder, con l’obiettivo di trasmettere la passione per il fumetto, unendo il linguaggio grafico alla lingua inglese.

L’iniziativa, sostenuta anche dal Comune di Induno Olona, sarà ospitata dagli spazi della Pro Loco di Induno Olona in via Porro 34.

La partecipazione al corso ha un costo di 25€ a settimana.

Per maggiori informazioni e iscrizioni scrivere a prolocoinduno@gmail.com oppure 339 2000601.