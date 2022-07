A Cuvio weekend con la musica d’arpa

Godere della musica è il diritto di tutti e a Musicuvia, ogni genere musicale, strumento o ensemble rafforza ulteriormente la filosofia della rassegna, che è quello di riuscire a soddisfare ogni gusto musicale. Un evento sicuramente da non perdere, è quello di domenica 24 luglio a Cuvio che sarà realizzato come sempre grazie alla collaborazione della Fondazione Comunitaria del Varesotto, dell’associazione Momenti Musicali, di cinque Comuni della Valcuvia nonché di numerose aziende e sponsor privati.

Alle ore 21, a esibirsi sul palco del Teatro Comunale di Cuvio è il momento dell’arpa e di una suonatrice che ha fin dalla nascita, lo musica nel suo DNA. Si tratta di Elena Guarneri, figlia di musicisti e che a soli 13 anni inizia a studiare, quello che è da sempre il suo sogno: l’arpa; questo percorso la porterà alla laurea di primo livello in arpa classica presso il conservatorio di Como sotto la guida del M°Maria Ester Gattoni.

In seguito, intraprende gli studi di arpaterapia, ai quali affianca l’insegnamento, tuttora in corso, in quattro diverse scuole di musica. Suona stabilmente nel duo Flhar Sisters e nel sestetto PFCC, e collabora con diversi altri musicisti; ha inoltre la passione del canto, che l’ha portata a far parte, nel corso degli anni, di diverse formazioni corali. Sempre nel 2018 dà inoltre vita ad un suo personale progetto, chiamato Arpaemozioni. Quest’ultimo ha lo scopo di cercare di divulgare la sua musica e il suo credo fondamentale: “La musica non è fatta solo di note, di tecnica e di ricerca della perfezione: la musica è fatta di emozioni che partono dall’animo di chi la pratica per arrivare al cuore di chi la ascolta”.

Lo spettacolo di domenica, organizzato con il patrocinio del Comune di Cuvio e in collaborazione con la Pro Loco di Cuvio, è sia un concerto che una presentazione, attraverso la storia e la musicalità, delle peculiarità dell’arpa. Il programma è di vasta portata: dai brani da “Fields of Gold” di Sting, “Silence and I” dal progetto Alan Parsons, al “Wherever you are” di Barry Coffing ed “I Colori del Vento” di Alan Menken fino alla “Sonatina 2” di Naderman; con l’esecuzione di questi pezzi Elena saprà far comprendere al pubblico, la complessità e versatilità dello strumento. Nella settimana successiva, a partire da lunedi’ 25, sempre presso il Teatro di Cuvio e con Elena Guarneri come insegnante si terrà una settimana di lezioni individuali e collettive per arpisti desiderosi di ampliare e perfezionare il proprio bagaglio tecnico. Una settimana di master-class intensi dell’arpa dei quali se ne potranno ascoltare i risultati il pomeriggio di domenica 31 in modalità “prova pubblica”. Per prenotazioni e informazioni: facebook.com/elena.guarneri.399