A Domobianca365 un weekend all’insegna della musica e di moto e auto d’epoca

Questa settimana la musica sarà protagonista a Domobianca365 con: “Lorem Ipsum Music Festival”, sabato 16 luglio. Un grande evento musicale con artisti e dj-set di primissimo livello. Saranno le note e i sound del momento a far ballare e cantare i partecipanti. L’evento è organizzato in collaborazione con le associazioni Karma e Tones on the Stone.

Domenica 17 luglio il “Classic 365”, è il raduno per appassionati delle moto e auto d’epoca. Le classiche “Vespa” icona e simbolo del boom economico italiano saliranno sino all’Alpe Lusentino insieme alle auto storiche del Club AutoMotoStoriche Valdossola.

Oltre agli eventi del fine settimana è bene ricordare che per tutto il mese di Luglio Domobianca365 attende turisti e appassionati della montagna con la sua offerta fatta di sentieri per il trekking, le lunghe passeggiate in mountain bike e in e-bike (disponibili a noleggio). Aperte, a luglio nel fine settimana, le due seggiovie (Motti e Prel) e il Bike Park per il downhill con due piste di diverse difficoltà. Con gli impianti è possibile arrivare fin sotto la cima del Moncucco e da lì partire lungo i sentieri che permettono di raggiungere le valli circostanti o scendere a valle.

Per i più piccoli, oltre al Parco Avventura, il Kinder Park permette di giocare in sicurezza all’aria aperta. Ampia e sempre invitante l’offerta enogastronomica. Al LuseBar, si parte con le colazioni, per passare a pranzi e aperitivi. Il Rifugio Baita Motti, è un self service per mountaingourmand dove assaggiare piatti rivisitati della cucina di montagna. Lo Skibar, in cima alla seggiovia Prel è aperto nel weekend e nei festivi, vi farà assaporare la polenta preparata nel paiolo, declinata in tutti i modi che ne esaltano la bontà. Tutto con una vista spettacolare sul meraviglioso panorama delle montagne circostanti e della pianura sottostante.