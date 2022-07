Fabio Treves e Alex “Kid” Gariazzo in concerto

Sabato 30 luglio l’Associazione Calimali O.D.V, Area 101 – Circolo ARCI, Abeat Records e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fagnano Olona presentano il concerto di Fabio Treves e Alex “Kid” Gariazzo.

Fabio Treves è la storia del Blues in Italia e non ha bisogno di molte presentazioni. La sua armonica ed i suoi baffoni sono ormai un marchio di fabbrica inconfondibile nel panorama della musica. Insieme a lui Alex “Kid” Gariazzo, eccezionale interprete non solo di chitarra blues ma anche di mandolino, banjo, ukulele, chitarre elettriche, acustiche, resofoniche, dobro e lap steel.

Ripercorrono in musica la storia del Blues, dalle origini ai canti di lavoro, dal blues arcaico al blues elettrico di Chicago, fino ad arrivare a quello dei giorni nostri.

Un’esibizione da non perdere nell’eccezionale cornice dell’Approdo Calipolis, immersi nel verde, una vera oasi della Valle Olona.

Ingresso gratuito.

Dalle 19 sarà infatti aperto il punto ristoro con salamelle e patatine (fino ad esaurimento) .