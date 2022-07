La Traversata dei Leoni compie 10 anni e fa il pienone

Con grande successo e riconoscimento da tutti i partecipanti (a vario titolo, sia atleti che spettatori) domenica 24 luglio 2022 si è tenuta la decima edizione della Traversata dei Leoni, presso il lido della Canottieri Monate di Travedona Monate.

Come organizzatori, noi Hic Sunt Leones Varese siamo orgogliosi di aver raggiunto un numero così importante di edizioni della manifestazioni, soprattutto dopo un periodo di stop forzato a causa del covid, che ha rinviato il raggiungimento di questo importante traguardo per ben 2 anni. La giornata sportiva, resa possibile dal patronato di Regione Lombardia e dal patrocinio e dal supporto delle realtà più importanti del territorio (Canottieri Monate, Provincia di Varese Comune di Travedona, Camera di Commercio di Varese e Varese Sport Commission) e da sponsor come Binetti & Forlani SpA. (main sponsor), YG Italia (sponsor), ARENA (parter tecnico) ha coinvolto quasi più di 300 nuotatori iscritti che hanno portato risultati di assoluto di rilievo.

La giornata è stata resa ancora più piacevole dalla musica rock di Radio Lupo Solitario, dalla cucina gestita dalla Canottieri Monte e da una divertente chiusura con una staffetta gogliardica a tema “romano”. Venendo ai risultati sportivi, il “Giro del leone” di 7,7 chilometri è stato vinto da Sandro Vezzani (Swimmer Inside) in 1h 37’ 37” seguito da Igor Piovesan (Natatiomasterteam) a 1’18”, vincitore uscente e protagonista di una rimonta appassionante dopo aver dovuto tornare indietro a causa di penalizzazione per un’irregolarità sul percorso.

Al terzo posto assoluto e prima tra le donne troviamo Camilla Montalbetti (team Insubrika) in 1h 41’ 35”. La “Traversata dei Leoni Classic”, giunta alla esaltante decima edizione, sempre sulla distanza dei 2.400 metri ha visto primeggiare su oltre 200 nuotatori Giorgio Bellin (Legnano Nuoto) in 33’ 49” precedendo per la classifica maschile, di solo pochi secondi dopo un appassionante volata Edoardo Casu (Insubrika), e Sandro Vezzani.

Ma i nostri paticolari complimenti vanno a Milena Malinverni (Canottieri Lecco), prima ragazza al traguardo ma seconda assoluta in 33’ 50”, a 1 solo secondo dal vincotore Bellin. La classifica “combinata” delle 2 gare ha visto prevalere Sandro Vezzani (Swimmer Inside) davanti a Stefano Tommasini (Cilo) e Cesare Faini (Road Runners Milano). In campo femminile dominio di Camilla Montalbetti (Insubrika) davanti a Francesca Colleoni (Vitelli Tonnat) e Simona Leone (Road Runners). Classifiche complete su https://www.endu.net/it/events/traversata-dei-leoni-2/.

Una giornata all’insegna dello sport e del divertimento, ma che ci ha visti impegnati anche nel sociale, ospitando i ragazzi con disabilità di Acquamondo Varese impegnati in una piccola traversata dimostrativa, la nuotata speciale.