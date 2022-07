Le “Pillole di Jazz” risuonano a Ferno

Saranno le “Pillole di Jazz” ad aprire il sipario sulla prima edizione del mini-festival di musica Jazz in programma a Ferno per l’intero fine settimana. Giovedì 14 luglio, a partire dalle 21, nella Sala Consiliare di via Roma, Paolo Tomelleri, uno dei più autorevoli musicisti e musicologi italiani, accompagnerà i presenti in un viaggio attraverso la storia del Jazz, dai primi anni del secolo scorso alle più significative espressioni dei maestri che nel tempo hanno rappresentato questo genere musicale ai livelli più alti.

La serata di giovedì farà anche da introduzione ai concerti di sabato 16 e domenica 17 luglio, alle 21, nella tensostruttura di via Marco Polo dove per due sere risuoneranno le note del “Paolo Tomelleri Quintet” e della “Jambalaya Six”.

Non mancherà nemmeno l’occasione di assistere alla marching band, una delle forme espressive più originali, coreografiche e accattivanti di questo genere musicale. Ispirandosi alle band che si esibiscono per le strade di New Orleans, domenica 17 luglio alle 17 la “Jambalaya Brass Band” si esibirà per le vie centrali del paese in un percorso a tappe dalla Chiesetta di Santa Maria, attraverso il Monumento dei Cinque Martiri, la Piazza Dante e la Chiesa di San Martino, dando modo ai presenti di conoscere più da vicino i luoghi più caratteristici del territorio fernese.

“Un eccezionale connubio di musica, storia, cultura, territorialità e socialità – spiega il Sindaco Sarah Foti – fortemente voluto dall’assessorato alla Cultura per iniziare ad accendere una nuova luce su Ferno, anche nell’ottica di un primo passo verso la valorizzazione del nostro paese e delle sue peculiarità, ma anche delle persone che lo abitano”.

E’ doveroso sottolineare che Ferno in Jazz si è resa possibile grazie alla preziosa collaborazione di un cittadino fernese, l’avvocato Alvaro Belloni, cultore e appassionato di questo genere musicale che ha fatto da anello di congiunzione tra l’assessorato alla Cultura, le band e i musicisti protagonisti della kermesse. “Perché Ferno è anche questo – conclude con orgoglio il Sindaco – persone competenti e appassionate che dietro le quinte si adoperano per dare lustro al paese”.

I musicisti e le band:

Paolo Tomelleri Quintet

Vicentino di nascita e milanese d’adozione, Paolo Tomelleri, è un sossofonista, clarinettista e bandleader. Nel suo percorso artistico ha collaborato con Enzo Jannacci, Luigi Tenco, Ornella Vanoni, Gianfranco Reverberi, Nando De Luca, partecipando a numerose realizzazioni della Dischi Ricordi, tra cui molte dell’indimenticabile Giorgio Gaber e altre di Cochi e Renato. Importanti le sue collaborazioni con Nilla Pizzi e con Adriano Celentano. Solista e direttore d’orchestra, Tomellleri guarda soprattutto al repertorio Swing e Bepop e dirige oggi una propria formidabile band. È anche un grande conoscitore e divulgatore della storia della musica Jazz.

Paolo Tomelleri – leader – clarinetto

Irene Natale – voceFabrizio Bernasconi – tastiera

Marco Mistrangelo – contrabbasso Toni Arco – batteria

Jambalaya Six / Jambalaya Brass Band

Nasce nel 1984 dall’allargamento del quartetto “La Swinghera”. Il nome Jambalaya viene scelto per affinità con il celebre piatto della cucina creola della Louisiana. Il repertorio della formazione, capitanata dal suo fondatore, il clarinettista Vittorio Castelli, utilizza svariati ingredienti: dal blues alla grande canzone americana d’autore, dallo stile “classico” di New Orleans a quello di Chicago, dallo swing di Kansas City a quello di Harlem. Un ruolo speciale, nel mondo musicale della band, è occupato dalla musica di Louis Amstrong, quando lo stesso Louis, all’apice della forma, con il suo gruppo degli “All Stars” insegnava a chi aveva orecchie per sentire come fosse possibile suonare in modo attuale il Jazz della grande tradizione senza cadere nel revival e nella ripetizione di sorpassati clichè.

“Jambalaya Brass Band”

Vittorio Castelli – clarinetto Fabrizio Cattaneo – tromba

Luciano Invernizzi – trombone Fiorenzo Gualandris – tuba

Vittorio Sicbaldi – rullante Massimo Caracca – cassa

“Jambalaya Six”

Vittorio Castelli – clarinetto Fabrizio Cattaneo – tromba

Luciano Invernizzi – trombone Stefano Pennini – tastiera

Riccardo Vigorè – contrabbasso Massimo Caracca – batteria