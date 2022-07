Una “Notte Indie” al Boschetto di Germignaga

Torna Utopia con il secondo evento musicale estivo.

Alle 20.30 del prossimo 29 luglio, presso l’anfiteatro del parco Boschetto di Germignaga, si terrà la prima “Notte Indie” organizzata da Utòpia, la nuova associazione culturale che sta fiorendo nel sociale sulle sponde del Lago Maggiore.

Utòpia è un’APS, associazione di promozione sociale, nata a Luino lo scorso 21 marzo con l’obiettivo di costituire, mediante la realizzazione di progetti a sfondo socio-culturale, il polo culturale giovanile che prima d’ora era assente nel territorio del Luinese. Dopo la prima serata inaugurativa, Utòpia ha in poco tempo proposto due eventi musicali e una mostra di artisti locali, incontrando sempre più la curiosità e l’interesse degli abitanti della provincia, che sono accorsi numerosi.

“Per questo motivo Utòpia, in gran parte grazie alla disponibilità del sindaco di Germignaga Marco Fazio, aiuto indispensabile per l’organizzazione della serata, ha deciso di far esprimere alcuni degli artisti già visti sul palco del primo open mic e creare una serata dedicata alle loro canzoni indipendenti”, spiegano gli organizzatori.

Suoneranno: Chicchi di riso, Biomi, Biava ed altri ancora in apertura.

“Vi invitiamo ad ascoltare i loro brani su Spotify, per iniziare a conoscere coloro che faranno di tutto per diffondere una bella energia e per farvi divertire! Consigliamo ad esempio il primo disco di Chicchi di Riso, uscita recentissima che non potrà che conquistarvi. La nuova associazione darà spazio ad artisti locali, come promesso alla sua inaugurazione, e lo farà prestissimo: sono già in programma nuovi eventi musicali, il primo di tutti il 13 Agosto al Parco nuovo di Luino e un secondo a Settembre a Varese alla festa rionale, ma tanto altro ancora bolle in pentola!

Ricordiamo che l’evento del 29 sarà gratuito e aperto al pubblico. Come sempre sarà presente in loco uno stand che offrirà la possibilità di associarsi, fondamentale per poter partecipare agli eventi riservati ai soci, ai corsi e ai ritrovi che avranno luogo da ottobre. Per chi volesse sostenere il progetto sarà inoltre possibile effettuare donazioni o scegliere di tesserarsi come soci sostenitori, diventando parte integrante di Utòpia e rendendo possibile l’organizzazione di eventi sempre più di qualità”.