Una serata di corsa a Brenno Useria

Venerdì sera di sport a Brenno Useria è prevista per venerdì 15 agosto. Nella frazione di Arcisate, infatti, è in programma la BrenNight.

L’appuntamento è con una gara podistica competitiva, di nordik-walking e camminata per tutti. La partenza sarà da Piazza Fumagalli.

L’iscrizione costa 9 euro e l’apertura delle iscrizioni sarà agli ex magazzini Cavalca (via Oberdan) dalle 18, dove è previsto anche il parcheggio. La del partenza minigiro -500 metri per bambini dai 6 ai 10 anni- sarà alle ore 19:45 mentre quella del giro lungo alle 20: per la gara podistica la distanza sarà di 6 chilometri, mentre per nordic-walking e camminata 4.

Premiazioni degli atleti dalle ore 21:30.