Hai trovato uno scheletro? Laboratorio per bambini al Parco archeologico di Castelseprio

Sepolture vuote, sepolture piene, sepolture doppie, sepolture sconvolte: tutte a Castelseprio. Partendo da questa realtà del Parco Archeologico Archeologistics propone ai bambini in età scolare, tra 6 e 10 anni, “Hai trovato uno scheletro?”, un laboratorio speciale e gratuito per il pomeriggio di venerdì 15 luglio alle ore 14.30.

A guidare i bambini alla scoperta dei segreti degli scheletri e dei loro rinvenimenti il libro illustrato “Anatomia” (L’ippocampo editore).

Il laboratorio durerà due ore e si svolgerà all’interno del Parco Archeologico, con partenza dall’ingresso di via Castelvecchio 1513.

L’iniziativa è inserita all’interno del programma di visite e attività gratuite a cura di Parco della Pineta di Tradate e Appiano Gentile con il contributo di PIC (Piano Integrato della Cultura) di Regione Lombardia (Clicca qui per il programma completo)

La partecipazione è gratuita ma è necessaria l’iscrizione a questo link.

Per maggiori informazioni chiamare il 328 8377206 oppure scrivere a eventi@parcopineta.org.