Al Parco Lagozza di Arcisate un evento per valorizzare i prodotti di montagna

La Condotta Slow Food della Provincia di Varese con il contributo della Regione Lombardia e della Comunità Montana del Piambello organizza il 3-4 settembre The Road to Terra Madre

La Condotta Slow Food della Provincia di Varese con il contributo della Regione Lombardia e della Comunità Montana del Piambello organizza il 03-04 settembre 2022 al Parco della Lagozza di Arcisate un evento denominato The Road to Terra Madre, due giorni di festa per valorizzare i prodotti di montagna della Lombardia.

All’interno della manifestazione sono previsti momenti di confronto e dibattito sul tema della Food policy sottoscritta lo scorso anno dalla Comunità Montana del Piambello con Slow Food provincia di Varese.

Sabato 03.09.2022 alle ore 18:00 si svolgerà una tavola rotonda con la partecipazione degli assessori alla pubblica istruzione dei comuni della Comunità Montana del Piambello sul tema del cibo nelle mense scolastiche e sulla possibilità di promuovere una alimentazione più attenta e rispettosa dei prodotti del territorio.