A Brebbia si gioca a calcio per combattere il cancro

A Brebbia si tira “Un calcio al cancro”. Domenica 28 agosto allo stadio comunale di via Garibaldi le associazioni Fuck the Cancer, Progetto Erika e Articolo Tre organizzano una giornata di sport per raccogliere fondi da destinare alla ricerca contro il tumore.

La manifestazione comincia alle 9.30 con l’apertura del servizio bar, musica e il calcio d’inizio del mini torneo di calcio aperto a tutti. Alle 12 apre lo stand gastronomico. Alle 18, invece, è il momento del match tra il Fuck the Cancer Team e l’Acd Brebbia. All’evento partecipano anche i falconieri di Antonio Palermo, coi loro stupendi rapaci, tra falchi, gufi, aquile e allocchi. Per tutta la giornata è a disposizione anche l’animazione per i più piccoli a cura del Cappellaio Matto.

L’ingresso alla manifestazione è a offerta libera, e il ricavato sarà donato alle associazioni per contribuire alla lotta contro il cancro. L’evento è organizzato col patrocinio del Comune di Brebbia.