Comune e Protezione Civile puliscono il fondo dell’Acquanegra a Travedona Monate

Una giornata sotto il sole per pulire il letto del fiume Acquanegra, ormai secco da tempo, che attraversa il centro paese. È successo a Travedona Monate domenica 31 luglio, dove il sindaco Laura Bussolotti, il vicesindaco Stefano Giuliani e i volontari della Protezione Civile hanno liberato il canale dalle erbacce e dai rifiuti che se ne erano impossessati.

L’Acquanegra è l’emissario del Lago di Monate. Il fiume attraversa i paesi di Travedona Monate e Ispra, per poi sfociare nel Lago Maggiore. Anche se a causa del caldo e della siccità è asciutto, l’Acquanegra per questo motivo contribuisce a rendere le acque del Lago di Monate pulite, portandosi via eventuali inquinanti.