Dall’alba al tramonto per dipingere Agra

Estemporanea di pittura per Ferragosto aperta a tutti gli artisti pittori

La Pro Loco locale ha organizzato una estemporanea di pittura per Ferragosto aperta a tutti gli artisti pittori. La scadenza per partecipare era fissata per il 7 agosto, ma gli interessati possono provare a contattare l’associazione. La premiazione avverrà alle ore 17,00.

Per ulteriori informazioni, regolamento, modulo di adesione, premi, utilizzare i contatti riportati qui sotto

prolocoagra@gmail.com – Fax. 0332.517515 – Tel. 333.4340117

Sono rimasti ancora alcuni posti.