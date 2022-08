“Siamo grati a Bossi, se vorrà sarà ricandidato”

“Non si sta ancora parlando di nomi e candidature. Se Umberto Bossi volesse, un posto in lista per lui ci sarà sempre. È grazie a Umberto se la Lega è nata e tutti gli dobbiamo riconoscenza”. Così dicono fonti della Lega a proposito di una possibile ricandidatura del Senatur.

Una disponibilità quasi scontata, in tempi normali, ma significativa in vista di queste elezioni dove per il partito di Matteo Salvini comporre le liste dei candidati non sarà un compito facile. La riduzione del numero di parlamentari segnerà inevitabilmente una riduzione dei posti disponibili per il partito, ancora prima della sfida del consenso.