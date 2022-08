La Fiera dell’agricoltura torna a Monvalle. La manifestazione organizzata dalla Pro Loco, il Gruppo Alpini e il Gruppo Sportivo di Monvalle si terrà sabato 3 e domenica 4 settembre all’oratorio di via 25 aprile.

Il programma

Ad aprire la manifestazione sabato sera sarà la “pizzoccherata”. Il giorno dopo, domenica 4 settembre, la fiera entrerà nel vivo. A partire dalle 9 e per tutta la giornata ci si potrà cimentare in tante attività divertenti dedicate a adulti e bambini. Per chi vorrà mettersi in gioco, si potrà: tuffarsi nella piscina di mais, giocare al tris contadino, indovinare il peso del tronco (e provare a vincere un premio), conoscere gli animali, girare coi pony, osservare i mezzi agricoli, gustare le specialità contadine e visitare il mercatino.

Dalle 14 si potrà partecipare anche al gioco “spingi la balletta” e alla corsa coi sacchi. A partire dalle 16.30 ci sarà il tiro del trattore. Infine, alle 17.30, ci sarà la premiazione degli agricoltori.

L’evento è organizzato col patrocinio del Comune di Monvalle e con la collaborazione di Coldiretti e Bg Computer Laveno.