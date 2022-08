Martedì a Roma i funerali di Piero Angela

I funerali di Piero Angela, in forma laica, si terranno martedì 16 agosto 2022 a Roma, alle ore 16. Saranno preceduti dalla camera ardente, che sarà allestita in Campidoglio a partire dalle ore 11,30. Alla cerimonia si prevede la partecipazione di migliaia di persone. Il sindaco di Viterbo, Chiara Frontini intanto ha annunciato sulla sua pagina Facebook che il comune dedicherà a lui uno spazio pubblico. Ecco il suo messaggio: “Cambiare le cose nel mondo non è facile, ma solo le persone possono farlo. Oggi il paese perde un uomo grande e un esempio per molti: un giornalista che ha messo la scienza, la cultura e il rispetto dell’ambiente al centro dell’informazione, promuovendone la diffusione in modo autorevole e coinvolgente. Ha aperto a generazioni di italiani, di tutte le età, tante porte sul mondo della conoscenza, ha formato intere generazioni di donne e di uomini alla cultura scientifica generale. Sapeva raccontare in maniera semplice e alla portata di tutti le bellezze e la cultura del nostro Paese, facendole conoscere al mondo. Per questo Viterbo dedicherà a Piero Angela uno spazio pubblico, affinché la memoria si nutra dei grandi uomini che hanno lasciato un segno”.

Piero Angela, grande giornalista e divulgatore scientifico è morto all’età di 93 anni, a Roma, dove risiedeva. Volto tra i più conosciuti e amati della televisione italiana, ha condotto negli anni moltissimi programmi scientifici di successo della serie Quark sui canali Rai. Furono diversi inoltre gli spin-off realizzati seguendo la formula originaria e offrendo approfondimenti tematici che hanno spaziato dall’arte alla musica.