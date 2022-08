Quater Pass par Gavirà Run for Alzheimer: appuntamento domenica 28 agosto

Progetto Rughe, ProLoco Gavirate e Camminatori San Carlo, con la collaborazione di Croce Rossa Gavirate e Cai Gavirate, ripropongono la consueta camminata “Quater Pass par Gavirà Run for Alzheimer”.

Domenica 28 agosto, la gara podistica sul territorio si svolgerà lungo due percorsi di km.6 e km.11, con tappa al Chiostro di Voltorre aperto per l’occasione dalle 8 alle 13.

E per agevolare tutti, due percorsi brevi di km.3,5 e km.1,5, con l’accompagnamento dell’Operatore Luigi Bellaria! La partenza liberà sarà tra le 8 e le 9.30.

L’iniziativa fa parte degli eventi di Gavirate Città Amica delle Persone con Demenza e i proventi saranno a favore di Progetto Rughe, per le azioni a favore delle famiglie con malati di demenza o Alzheimer.

È previsto un contributo di 3 euro per i soci FIASP e di 3,5 euro per i non soci.

In caso di maltempo l’evento potrebbe subire variazioni sia nella lunghezza sia nel disegno del tracciato.