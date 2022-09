Allo Stendipanni di Azzate è il momento dello Sbaracco

Sabato 24 settembre dalle ore 9.30 alle 12 al mercatino solidale delle Mamme in Cerchio un’offerta speciale per abiti e accessori per bambini usati ma in ottimo stato

Lo Stendipanni, il mercatino solidale delle Mamme in cerchio di Azzate, propone una giornata speciale: Lo Sbaracco, in programma nella mattinata di sabato 24 settembre dalle ore 9.30 alle 12.

Sempre ricco di vestiti, accessori e giochi per bambini, usati ma in ottimo stato, il mercatino del riuso e del riciclo delle Mamme in cerchio si prepara al cambio di stagione con un evento speciale, cui è semplicissimo partecipare. Sarà sufficiente presentarsi in negozio nella mattinata di sabato 24 settembre, prendere una borsa all’ingresso, riempirla fino al bordo di abiti e accessori e poi andare in cassa e lasciare un’offerta di 10 euro prima di andare via.

Anche in questa giornata speciale di Sbaracco, tutto il ricavato dello Stendipanni servirà a finanziare i progetti delle Mamme in cerchio a sostegno della maternità.

Lo Stendipanni è in via Raffaello 6, ad Azzate.