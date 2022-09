Sabato 1° ottobre si svolgerà a Busto Arsizio il tour guidato “Scopri le Botteghe Museo” tra i negozi storici selezionati nell’ambito del progetto Galleria&Friends, patrocinato da Regione Lombardia e Città di Busto Arsizio.

L’iniziativa prenderà il via alle 15.30 con l’incontro alla Galleria Boragno tra le Botteghe Museo di Busto Arsizio: la Gioielleria “Dino Ceccuzzi” di piazza San Giovanni, la Coltelleria Collini e la Pasticceria Oscar di via Felice Cavallotti, la Pasticceria Campi di via Milano e la Tosi Tessuti di via Dante Alighieri. A seguire, a partire dalle 16.30, inizierà il tour guidato dei negozi.

Per informazioni e prenotazioni contattare l’indirizzo e-mail galleriaandfriends@gmail.com o visitare il sito www.galleriaandfriends.com.