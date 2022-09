Cecchetti (Lega): “Allarme Confcommercio e Confartigianato: a rischio 3.5 milioni di posti di lavoro”

“Non abbiamo più tempo per aspettare. Per il caro energia e caro gas ConfCommercio Milano paventa un ‘rischio di naufragio economico e sociale’ sulla base dei dati e delle previsioni del suo ufficio studi, mentre ConfArtiginato prevede testualmente ‘un’ ecatombe’ che mette a rischio 881 mila micro e piccole imprese per circa tre milioni e mezzo di posti lavoro. Ci rendiamo conto di che cifre stiamo parlando?”

Sono le parole dell’onorevole Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore regionalelombardo della Lega Salvini Premier.

“Lo ripetiamo – continua Cecchetti -, solo per le piccole e medie imprese un rischio per 3,5 milioni di lavoratori. Non possiamo più aspettare: serve un intervento urgente da almeno 30 miliardi per aiutare le famiglie e il nostro tessuto produttivo a reggere l’impatto di questa impennata dei prezzi energetici, ormai insostenibili. Dobbiamo fare presto, subito.”