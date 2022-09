A Comabbio uno spettacolo dedicato a Giulio Campari

Uno spettacolo teatrale per ricordare Giulio Campari, regista e fondatore della Compagnia CamparIPadoaN scomparso il 29 settembre 2021. L’appuntamento è sabato 17 settembre alle 21 in Sala Lucio Fontana a Comabbio, dove l’artista ha trascorso i suoi ultimi periodi. A comporre la serata saranno alcune pièces tratte dai quaderni del regista e interpretate da Natascha Padoan e Marco Balbi accompagnati da Alice Fornara con la regia di Laura Zaninetti e Natascha Padoan.

«Il reading Libera mente Giulio – attimi di caos cristallino – apiegano gli organizzatori – nasce da un’urgenza, un moto interiore, per “esorcizzare” la perdita e, nel contempo, omaggiare Giulio Campari, uomo con un peso specifico talmente grande da essere portato per sua stessa natura a sprofondare negli abissi dello spirito umano e scandagliarne l’anima. Giulio viene così riportato nel suo elemento originario, nella sua terra natia: il Teatro… traghetto dalla sponda della morte alla sponda della vita».

«Lo spettatore – aggiungono – si troverà davanti ad un caleidoscopio emozionale, dove, esasperando la logica del bonsai (“…è possibile afferrare tutti i dettagli di una quercia a grandezza naturale, la tessitura della sua corteccia, l’intreccio dei rami, le strutture delle sue foglie? Soltanto un bonsai permette, da vicino, di osservare tutto questo…”), Natascha Padoan e Marco Balbi porteranno in scena attimi di alcune delle ultime pièces teatrali della Compagnia CamparIPadoaN e, sull’idea di Italo Calvino in Se una notte di inverno un viaggiatore, opera tanto cara a Giulio, lo spettatore si tufferà nelle pièces, una dietro l’altra, giusto lo spazio sufficiente per entrare e appassionarsi ad ognuna di esse, rivivendo momenti da spettacoli che sono stati il cuore della Compagnia. La brava performer Alice Fornara condurrà lo spettatore attraverso questo viaggio emozionale, per andare alla scoperta di Giulio».