Continua a sognare, la Monday Lesson di Luca&Simone: OPEN DAY

Nuova puntata della rubrica settimanale curata da Andrea Arnaboldi, ultramaratoneta, ispiratore di grandi e piccoli e ambasciatore di Aisla che dà voce a due amici che non ci sono più e che lasciano ad ognuno di noi messaggi di ispirazione, coraggio e speranza

Ciao a tutti belle, fantastiche incredibili persone!

Ufficialmente la monday lesson riprenderà settimana prossima, oggi ci sarà una breve presentazione del nuovo programma!

Sedetevi comodi, mettete l’acqua sul fuoco, allacciate le cinture, chiudete gli occhi e apparecchiato la tavola con i vostri sogni più belli!

Sarà un viaggio incredibile, abbiamo lavorato ogni singolo giorno di questa estate per cercare di regalarvi delle lezioni faranno sicuramente la differenza nelle vostre vite. Abbiamo voluto alzare l’asticella perché voi meritate il meglio e anche se oggi è una sorta di Open Day vi regaliamo una piccola lezioncina che vi sarà molto utile: DOVETE PENSARE CHE VOI VI MERITATE IL MEGLIO! VOI VI MERITATE IL MEGLIO!! PUNTO.

Sarà un viaggio fantasmagorico, ogni passo che vi doneremo sarà importante.

Non abbiamo la presunzione di essere perfetti e che tutto quello che vi diremo sarà verità, ma abbiamo l’umiltà di dirvi che tutti i concetti apriranno in voi nuove strade, poi sarà il vostro libero arbitrio la vera verità!

Come sempre non promettiamo un viaggio semplice e facile, anzi….

Salite, ostacoli, cadute, lacrime, ferite la faranno da padrona ma come voi sapete meglio di noi tutto questo vi forgerà per poi far sbocciare in voi gioie, sorrisi, amore, luce e la miglior versione di voi stessi che respirerà la vera felicità!

Sogni apparecchiati a tavola, l’acqua bolle, non vi rimane che buttare la pasta. Belle persone… la vita è veramente preziosa, proteggetela, vivetela, respiratela, abbracciatela e non dimenticate di mettere in tavola non una buona bottiglia di vino, ma la miglior bottiglia di vino perché VOI VI MERITATE IL MEGLIO!

Luca&Simone

Continua a sognare

Spettacolo Spettacolare