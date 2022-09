A Cuvio bambini, castagne e sapori di Valtellina

Sarà come sempre il mercatino dei bambini a fare da cornice alla castagnata alpina, tradizionale raduno autunnale delle pene nere in Valcuvia. Il ritrovo per tutti è a Cuvio presso il Parco Comunale “Pancera” per domenica 2 Ottobre, a conclusione di un anno colmo di gravosi appuntamenti durante il quale la Pro Loco, dopo due anni di stop forzato, ha riportato a pieni giri il motore che da forza e vigore alle tradizionali feste.

La castagnata del Gruppo Alpini di Cuvio, per tradizione, ha sempre avuto la denominazione di eco-Castagnata Alpina, a sintesi dei numerosi eventi che si sono sempre svolti con un occhio di riguardo alla salvaguardia dell’ambiente, mettendo in atto interventi nella differenziazione e nel riciclaggio dei rifiuti, Attenzione al benessere del pianeta che per questa festa, oltre alla natura, rivolge particolare interesse alla salute delle persone, grazie alla disponibilità della Croce Rossa- sez. Medio Verbano di Gavirate. Sotto il gazebo della CRI, il corpo delle Infermiere Volontarie sarà disponibile per eseguire la prova gratuita della glicemia, del colesterolo e della pressione. Alle ore 10 il via al programma della giornata che è un variegato mix di attrazioni: castagne, bambini, ecologia e una cucina che offrirà tanta Valtellina e non solo.

Inizio con l’apertura del gazebo della CRI e del mercatino riservato esclusivamente ai bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni che potranno esporre, scambiare e barattare i loro libri, figurine, giochi. Sono ancora aperte le iscrizioni per chi volesse prenotare una bancarella al costo di euro 0.50 (50 centesimi). Ai giovani bancarellari nel pomeriggio, gli Alpini offriranno il “maxi panino alla nutella” di 2 metri di lunghezza. A mezzogiorno entra in scena la cucina della Pro loco di Cuvio che cucinerà il “Rancio Alpino”.

La Valtellina sarà l’ospite d’onore con gli stuzzicanti pizzoccheri e il tagliere tipico con salumi, formaggi e polenta taragna oltre alla immancabile polenta nostrana con zola o brasato. Per i bambini ci saranno gli enormi e favolosi hamburger di chianina. Tutto ben bagnato dal buon vino servito in bottiglie pet riciclabili e con attivo il servizio al tavolo, prerogativa delle feste di Cuvio. Obiettivo di questa giornata sarà il produrre meno rifiuti possibili utilizzando le posate in acciaio e le stoviglie biodegradabili e adottando i nuovi sistemi di raccolta differenziata. Nel pomeriggio, giochi per tutti: i bambini potranno svagarsi con l’attività di trucca-bimbi dei volontari della Croce Rossa mentre gli adulti avranno a disposizione il popolare ma sempre coinvolgente “gioco della misura della corda”. Gran finale di festa con l’entrata in scena di “veci e bocia” del gruppo Alpini di Cuvio che con la collaborazione della tanta amata castagna, prepareranno le caldarroste, mentre le note della Filarmonica Cuviese faranno da sottofondo musicale alla giornata Per info e iscrizioni ProLo Cuvio: Giovanna: 0332-651224 333 40.07.156 Milva : 340 94.66.804