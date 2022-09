Domenica 18 settembre torna ad Origgio la Quatar pass par i alter

Si tratta di una corsa non competitiva di 8 km per il Comune di Origgio, organizzata dalla Parrocchia Santa Maria Immacolata del paese

Appuntamento a domenica 18 settembre ad Origgio con la “Quatar pass par i alter”, la corsa non competitiva di 8 km organizzata dalla Parrocchia Santa Maria Immacolata del paese.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Origgio, il gruppo Alpini, l’associazione nazionale Carabinieri e il moto club Origgio. L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza alle missioni sostenute dalla Parrocchia.

Il ritrovo è fissato per le ore 9:30 presso l’Oratorio Maschile del paese, in via Piantanida 26. La partenza è prevista alle ore 10.00.

La manifestazione si svolgerà nell’ambito del territorio comunale di Origgio, con termine massimo alle ore 12.30.

Con l’iscrizione si presume l’idoneità fisica dei partecipanti. L’iscrizione, di 6 euro, potrà essere effettuata il giorno stesso della manifestazione. La quota d’iscrizione dà diritto a ricevere il pacco gara comprensivo di una maglietta.