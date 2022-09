Francesco De Palo presenta “Vittima perfetta” al Melo

L’Università del Melo chiude la stagione estiva con la presentazione di un giallo. In attesa della presentazione dei nuovi corsi fissata per gli ultimi giorni di settembre

L’Università del Melo chiude il 30 settembre la stagione estiva con la presentazione di un autore e un libro straordinari, capaci di incollare il lettore alle pagine, nel miglior segno del giallo.

Flavia Ferlisi intervista Francesco de Palo, alle 15.15 in Sala Planet, partendo dal suo libro “Vittima perfetta”. Ingresso libero.

Per l’occasione saranno disponibili i libretti dell’anno accademico 2022/2023 che si inaugurerà il 3 e il 4 ottobre alle ore 15.15 in Sala Dragoni, anche qui ad ingresso libero.

È inoltre in programma anche un Open Day, il 28 settembre alle ore 15.30, in Sala Planet: ci sarà la presentazione dei diversi corsi, quali teatro, lingue, informatica, il club del libro e le attività motorie, e i test per i corsi di lingue (da base a conversazione, inglese, francese e spagnolo).