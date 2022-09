Fuochi d’artificio sul lago a Porto Ceresio

Sabato 10 settembre, alle 22.30, in occasione della festa del Santo Nome di Maria, torna a Porto Ceresio il tradizionale appuntamento con i fuochi d’artificio sul lago

Sabato 10 settembre, alle 22.30, in occasione della festa del Santo Nome di Maria, torna a Porto Ceresio il tradizionale appuntamento con i fuochi d’artificio sul lago, che oltre alla partecipazione popolare alla manifestazione religiosa, che include anche la suggestiva processione delle barche sul lago, ha sempre richiamato tanta gente da tutto il circondario.

«Quest’anno però, lo spettacolo pirotecnico assume un sapore particolare, perché dopo due anni di sospensione a causa della

pandemia, vuole significare anche l’espressione della gioia per il ritorno alla normalità, alle attività, alla vita, allo stare insieme ed alla festa – spiega il sindaco Marco Prestifilippo – Perciò Comune e commercianti si sono adoperati affinché lo spettacolo avesse ancora luogo e ciò per conservare una tradizione, ma anche per chiudere festeggiando un’estate positiva sul piano della ripresa e sul piano del turismo sia di prossimità, che estero, che ha fatto registrare un buon incremento delle presenze».

Ancora una volta dunque i Portoceresini e i turisti della provincia e della vicina Svizzera – e non solo – potranno godere di uno spettacolo unico in riva al Ceresio, con le luci colorate della nuova illuminazione Led lungo la passerella in legno e con i giochi dello spettacolo pirotecnico tra cielo e lago nella notte.