A Gallarate una risottata per il quartiere di Cedrate

Organizza il comitato Insieme per Cedrate, insieme alla Pro Loco. Una serata allietata da musica dal vivo e una esibizione di Tai chi

Un risotto per tutto il quartiere: è l’appuntamento per sabato sera, 10 settembre, promosso dal comitato “Insieme per Cedrate”, nell’ottica di favorire iniziative di svago e aggregazione sociale fra gli abitanti del quartiere.

La risottata si terrà presso l’oratorio S. Giovanni Bosco di Cedrate (via Lazzaretto 2), sabato dalle ore 19,30.

L’evento è stato organizzato grazie alla disponibilità della parrocchia di Cedrate ed in collaborazione con la Pro Loco Gallarate, “titolare” della celebre pentola del risotto da Guinness dei Primati.

Nel corso dell’evento (ore 20.30) ci sarà un’esibizione di Tai chi yang e la serata sarà allietata dalla musica della Band Odd Joints.

Per il risotto è chiesto un contributo di 5 euro.

È richiesta la prenotazione al numero 333 5710084 o con mail a comitatocedrate@yahoo.it