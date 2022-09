La colazione si fa da Randstad

Appuntamento per il 21 settembre alle ore 9.30 presso la filiale di Varese in Viale Ippodromo n.59 oppure presso L’Agricola a Lainate in Via Rho n.90

Un’occasione importante per i candidati in cerca di lavoro e per gli HR manager che avranno modo di incontrare professionisti di vari settori, in un ambiente “diverso” dove empatia, intuizione e istinto diventano fattori fondamentali per creare una prima ma importante connessione conoscitiva.

Cinque minuti, non di più, al termine dei quali il candidato dovrà alzarsi e passare al tavolo dell’azienda successiva sperando di avere sfruttato al meglio la sua occasione.

Chi fosse interessato a partecipare per conoscere candidati o presentarsi alle aziende può chiamare le filiali Randstad di Varese al numero 0332 1439411 o di Rho al numero 02 93182545, l’Account Manager sarà a tua disposizione per dare ulteriori dettagli e programmare l’appuntamento.

La data da fissare in calendario è quella di mercoledì 21 settembre, ore 9.30. L’evento si terrà in due località del territorio:

filiale di Varese in viale Ippodromo n.59 (III piano) – portami qui

– portami qui Agricola a Lainate in via Rho n.90 – portami qui

RANDSTAD è la multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro.

