Le tigelle protagoniste della festa “Coarezza per strada”

Nel secondo weekend di settembre, conosciuto ai più e soprattutto ai coarezzesi per la festa denominata ‘Coarezza per strada’, si svolgerà un evento ‘culinario-teatrale’ presso il parco dell’oratorio via Cristoforo Colombo 1.

Sabato 10 settembre protagoniste saranno le Tigelle, pietanza tradizionale tipica dell’appenino modenese. Pro loco Coarezza proporrà le tigelle preparate a mano dalle volontarie coarezzesi e servite con salumi e formaggi. Ad arricchire l’evento ci sarà un noto attore, scrittore varesino, Fabio Corradi, che proporrà una commedia brillante, dal titolo “Sano o malato?” Con Fabio Corradi e Fabio Rossi.

Info e prenotazioni info@prolococoarezza.it