“Da Leggiuno in nazionale”: il mito di Gigi Riva in uno spettacolo a Gallarate

Francesco Pellicini porta in scena la pièce teatrale, con musica, dedicata alla storia del mitico calciatore del Cagliari e degli azzurri. Ingresso gratuito in occasione della Festa dello Sport

Da Leggiuno alla maglia azzurra, passando per Laveno, Legnano e Cagliari: è la storia – carica di emozioni – di Gigi Riva, calciatore simbolo degli anni Sessanta-Settanta, icona sardo-lombarda. Una storia raccontata anche dallo spettacolo di teatro-canzone firmato da Francesco Pellicini, in scena a Gallarate per la festa dello sport, il prossimo 16 settembre.

Lo spettacolo è di Francesco Pellicini, con Maicol Trotta, con musiche dal vivo Fazio Armellini (fisarmonica), Max Peroni (chitarra e canzoni).

Luci Jacopo Pari.

L’appuntamento è al museo Maga di Gallarate, il 16 settembre, alle 21, in Sala Arazzi. Ingresso gratuito.