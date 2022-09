Matteo Salvini sarà a Varese domenica 11 settembre

Non farà tappa a Busto Arsizio ma a Varese. Il leader della Lega Matteo Salvini sarà a Varese domenica prossima 11 settembre. L’appuntamento elettorale è domenica alle 17 in Piazza Monte Grappa.

Il cambio di sede potrebbe essere legato alla manifestazione “Cuori in piazza” evento apartitico in cui non è prevista propaganda elettorale.

Il leader della Lega era atteso a Busto lo scorso 31 agosto. Un forte ritardo all’aereo aveva costretto ad annullare l’appuntamento.