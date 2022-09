A Mornago è di nuovo “La notte dei guerrieri” con 10 incontri di pugilato

Va in scena sabato 24 settembre la seconda edizione de “La notte dei guerrieri“, una ricca riunione di pugilato organizzata a Mornago dal Boxe Team Camacho, la squadra che fa capo all’ex boxeur Giuseppe Facente.

La manifestazione, sotto l’egida della Federazione e con il patrocinio del Comune, è in programma a partire dalle ore 19 (alle 17 invece il controllo del peso e le visite) e si disputa sul ring allestito nella palestra di via Verdi 36.

In calendario ci sono dieci incontri tra pugili dilettanti (uno dei quali femminile), e la maggior parte dei combattimenti vedrà impegnati gli atleti del team Camacho (all’angolo rosso). Al termine dei match è prevista anche una sorpresa, con il lancio di alcuni gadget per il pubblico.

56 Kg Youth – Riccardo Candita (Camacho) vs Xhesjan Mollaj (Gladiators)

64 Kg Elite femm. – Sofia Scialpi (Camacho) vs Daniela Mantovanelli (Imperium)

64 Kg Elite – Pablo Robbiani (Camacho) vs Andrea Palmieri (Hurricane)

60 Kg Elite – Matteo Fiorini (New Boxe Order) vs Alexandru Bindar (Southpaw)

61 Kg Elite – Fabio Antonello (Camacho) vs Fausto Cornelli (Imperium)

69 Kg Elite – Drenica Kreshnik (Hurricane) vs Mehmet Altundis (New Boxe Order)

74 Kg Elite – Salah Marouane (Camacho) vs Davide Toselli (Imperium)

76 Kg Youth – Klevis Djkay (Hurricane) vs Christian Saccia (Company of Boxe)

84 Kg Elite – Younes Semri (Camacho) vs Muca Leftetar (Boxe Inferno)

83 Kg Elite – Xhani Marku (Camacho) vs Thomas Semini (Boxe Gatti)